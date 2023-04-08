



Apple назначила дату презентации шлема дополненной реальности

Корпорация Apple назначила дату презентации шлема дополненной реальности. По данным Bloomberg, его покажут 5 июня в рамках Всемирной конференции разработчиков WWDC. В приглашении нет прямого указания на то, что покажут именно шлем, но ряд особенностей дизайна и подачи позволяют говорить, что речь идет именно о нем.



Шлем дополненной реальности Apple разрабатывает уже несколько лет. Шлем планировали показать еще в январе 2023 года, но презентацию отложили, чтобы исправить выявленные недочеты.



Обозреватели считают выпуск на рынок шлема виртуальной реальности как следующий после айфонов этап в развитии Apple. Предполагается, что шлем будет работать без привязки к Mac или iPhone.