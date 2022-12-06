



Apple и Amazon возобновляют рекламные кампании в Twitter

Компании-гиганты Amazon и Apple планируют возобновить рекламу в Twitter, согласно сообщениям СМИ.



Эти события произошли после того, как в четверг Twitter разослал рекламным агентствам электронное письмо, предлагая рекламодателям стимулы для увеличения их расходов на платформу. Этот шаг стал вынужденной мерой, после того, как поглощение компании Илоном Маском заставило многие компании свернуть свою рекламную деятельность в Twitter.



Twitter назвал это предложение "самым большим стимулом для рекламодателей за всю историю Twitter".



Согласно предварительной информации, Amazon планирует возобновить рекламу в Twitter на сумму около $100 млн в год, пока не будут внесены некоторые изменения в систему безопасности рекламной платформы компании.



Отдельно, во время беседы в Twitter Spaces, Маск сообщил, что Apple является крупнейшим рекламодателем в Twitter и "полностью возобновила" рекламу на платформе.



Многие компании, от General Mills до производителя автомобилей класса люкс Audi of America, прекратили или приостановили размещение рекламы в Twitter после смены владельца платформы. В ноябре Маск заявил, что компания столкнулась с "огромным" падением доходов.