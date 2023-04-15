



Apple готовит iOS 17: Каких нововведений можно ждать

Apple готовит iOS 17, новую версию своей операционной системы, которая традиционно выйдет вместе со следующим поколением смартфонов. Частичная информация уже просочилась в сеть задолго до презентации. Рассказываем, чего ждать. Об этом пишет MacRumors.



Ранее сообщалось, что разработчики сосредоточатся на исправлении багов и ускорении работы системы, а чуть позже появилась информация, что будет переработан "Центр управления". Теперь оказывается, что изменений будет гораздо больше.



Согласно инсайдерской информации, Apple создаст новый тип виджетов главного экрана, которые будут интерактивными. Это означает, что они могут содержать активные кнопки, ползунки, обновляемую информацию и другой динамический контент. Активные виджеты уже проходят тестирование, но их релиз пока не утвержден.



Другие изменения коснутся поиска Spotlight. Без конкретных подробностей сообщается, что он будет "значительно улучшен".



Еще раз подтвердились "серьезные изменения" в "Центре управления". Также iOS 17 получит новые пользовательские настройки "Универсального доступа", которые были обнаружены в одной из бета-версий iOS 16.2, но быстро исчезли.



Другие изменения коснутся уведомлений, фокусировки, Always-on Display, приложений "Камера" и "Здоровье".



Наконец инсайдеры обещают, что Apple серьезно поработает над функциональностью Dynamic Island. "Островок" должен стать более полезным, и это было бы очень кстати – владельцы iPhone 14 Pro жалуются, что сейчас этот элемент является не более чем игрушкой.



Ожидается, что Apple анонсирует iOS 17 во время WWDC 2023 года 5 июня. Первая бета-версия должна быть доступна разработчикам для тестирования позднее в тот же день. Первая публичная бета-версия должна выйти в июле. Релиз для всех – в сентябре или октябре.