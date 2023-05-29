



Антимонопольное управление: почему банки не повышают ставку по депозитам?



Антимонопольное управление начало проверку процентных ставок, предлагаемых банками по вкладам. Управление начало проверку еще в прошлом году, но примерно через год после повышения процентных ставок запросило у банков обновленные данные в марте. Участники проверки сообщили, что данные показали, что банки повышали процентные ставки по кредитам гораздо более резкими темпами, чем по депозитам - и не работали на облегчение положения населения.



Уже в марте прошлого года управление зафиксировало процесс повышения процентных ставок в мире. Они ждали, дойдет ли он до Израиля - и насколько банки "пойдут навстречу" заемщикам и вкладчикам. Еще в сентябре банки начали передавать данные о процентных ставках, которые взимали по кредитам, и о тех, кто предоставлял краткосрочные вклады.



Согласно информации управления, собранной в ходе проверок, существует значительный разрыв между процентной ставкой, предлагаемой банками по депозитам для корпораций и крупных компаний, по сравнению с тем, что предлагается населению и малому и среднему бизнесу. Кроме того, по кредитам наблюдается "зеркальное отражение" - банки "накручивают" процентные ставки по кредитам для населения и малого бизнеса гораздо больше, чем они это делают для компаний и корпораций.