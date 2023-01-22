



Аналитики рынка предупреждают о политическом риске Израиля

Прогнозы аналитиков по израильскому рынку ценных бумаг перекликаются с опасениями, высказанными рейтинговым агентством S&P по поводу некоторых планов нового правительства. Максим Рыбников, директор S&P Global Ratings, отвечающий за рейтинг Израиля, заявил агентству Reuters, что планируемые изменения в правовой системе Израиля могут представлять риск для кредитного рейтинга страны.



Комментарии экономических аналитиков подкрепляют общую настороженность и обеспокоенность на рынке капитала.



“Независимость Банка Израиля и системы правосудия жизненно важна для поддержания нынешнего высокого рейтинга Израиля”, – пишет главный экономист Psagot Ори Гринфельд. “Это не случай непосредственного риска понижения рейтинга, но нет никаких сомнений в том, что с момента объявления Норвежским суверенным фондом благосостояния зарубежные финансовые учреждения лучше осведомлены о политическом риске в Израиле”.



В обзоре для IBI Investment House его главный экономист Рафи Гозлан пишет: “Уровни доходности по государственным облигациям в среднесрочной и долгосрочной перспективе слишком низки как в отношении процентного риска, так и в отношении к существенному риску, связанному с местными политическими изменениями. Местный рынок оценивает перспективы, аналогичные событиям во всем мире, с дальнейшим повышением процентных ставок в ближайшие месяцы и поворотным моментом в ставках в 2024 году, и не придает значения возможным последствия возможных изменений в налогово-бюджетной политике, в ситуации с безопасностью и в отношении независимости израильских институтов”.