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Аналитики: глобальная экономика - под угрозой
21.08.2022 17:03 Алина Груднева

Аналитики: глобальная экономика - под угрозой

Через полгода после начала полномасштабной войны в Украине глобальная экономика находится в опасности.

 
Об этом сообщает Associated Press.
 
По словам аналитиков, высокие цены на продовольствие и дефицит, усугубленные прекращением поставок удобрений и зерна из Украины, могут привести к массовому голоду и беспорядкам в развивающихся странах.
 
Уточняется, что уровень инфляции резко вырос из-за перегрузки заводов, портов и грузовых верфей после пандемии, что стало причиной задержек, дефицита товаров и роста цен. 
 
Центробанки начали повышать процентные ставки, чтобы его сдержать. Между тем, после введения жестких санкций против РФ, начиная с февраля, инфляция захватила весь мир.

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