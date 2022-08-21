



Аналитики: глобальная экономика - под угрозой

Через полгода после начала полномасштабной войны в Украине глобальная экономика находится в опасности.

Об этом сообщает Associated Press.

По словам аналитиков, высокие цены на продовольствие и дефицит, усугубленные прекращением поставок удобрений и зерна из Украины, могут привести к массовому голоду и беспорядкам в развивающихся странах.

Уточняется, что уровень инфляции резко вырос из-за перегрузки заводов, портов и грузовых верфей после пандемии, что стало причиной задержек, дефицита товаров и роста цен.

Центробанки начали повышать процентные ставки, чтобы его сдержать. Между тем, после введения жестких санкций против РФ, начиная с февраля, инфляция захватила весь мир.