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Амир Ярон о законе о процентных ставках: “удар” по независимости Банка Израиля
27.06.2023 20:05 Ирина Демьянова

Амир Ярон о законе о процентных ставках: “удар” по независимости Банка Израиля

Управляющий Банка Израиля Амир Ярон предупреждает, что продвижение предложенного законопроекта, дающего министру финансов полномочия влиять на минимальные процентные ставки по счетам в потребительских банках, является “очень серьезным ударом” по независимости центрального банка.

В письме, направленном премьер-министру Биньямину Нетаниягу, Ярон выражает свое решительное несогласие с предложенным законом и просит его вмешаться и снять его с повестки дня.

В законопроекте предлагается, чтобы процентные ставки, выплачиваемые кредиторами страны по текущим счетам, определялись управляющим Банка Израиля, но с одобрения министра финансов. Ожидается, что предложенный закон, одобренный министерским комитетом в воскресенье, будет вынесен на голосование в Кнессете в среду.

Ярон говорит, что такое законодательство посягнет на способность центрального банка управлять денежно-кредитной политикой, поскольку оно даст министру финансов полномочия фактически влиять на процентную ставку в экономике.

“Я категорически против вмешательства в ценообразование банковских продуктов и установления единой цены, — пишет Ярон. - Установление цены наносит ущерб деятельности рыночных механизмов, заставляет всех игроков собираться вокруг установленной цены и тем самым подавляет конкуренцию и эффективность”.
 

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