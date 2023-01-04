



Amdocs увольняет 700 сотрудников

Израильский поставщик программного обеспечения и услуг Amdocs Ltd. объявил о массовых увольнениях. Компания увольняет 2,5% своего персонала – 700 сотрудников, в том числе 100 сотрудников в Израиле. В Amdocs работает 30 288 сотрудников, большинство из них в Азии и, в частности, в Индии.



Amdocs под руководством генерального директора Шуки Шефера поставляет ИТ-системы и решения телекоммуникационным компаниям. Компания имеет рыночную капитализацию около 11 миллиардов долларов, в 2022 году цена ее акций выросла на 20% вопреки общей тенденции на рынке. Выручка Amdocs в 2022 году составила 4,6 миллиарда долларов, что на 10,3% больше, чем в 2021 году.



Увольнения в компании проводятся с целью адаптации к текущим рыночным условиям.



“Amdocs – надежная растущая компания с четкими прогнозами на будущее. Однако, исходя из ответственности и понимания того, что происходит, мы должны максимизировать нашу гибкость и эффективность, проявив осторожность и умеренность, включая сокращение штата примерно на 2-3%”, – заявило руководство фирмы.