



Amdocs уволит тысячи работников: сокращения коснутся и сотрудников в Израиле

Согласно источникам на рынке, софтверная компания Amdocs уволит тысячи из 32 000 сотрудников по всему миру. В Amdocs работает около 5000 человек в Израиле, из которых уволят около 200 человек, что составляет 4% израильской рабочей силы, пишет Globes.



В заявлении Amdocs говорится: “Amdocs, как и другие ведущие мировые компании, регулярно изучает глобальную макроэкономическую ситуацию и действует надлежащим образом, чтобы обеспечить непрерывный рост. Соответственно, время от времени мы запускаем процессы оптимизации, продолжая инвестировать в области роста, в соответствии с нашим стратегическим планом”.



Это уже вторая серия увольнений в этом году. В январе компания объявила, что сократит 700 сотрудников, 100 из них в Израиле, что составляет 2,3% ее рабочей силы.

