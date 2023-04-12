



Амбиции юаня стать мировой резервной валютой выше реальных возможностей

Хотя Бразилия и Китай достигли соглашения о ведении торговли в собственных валютах, а не в долларах США, китайский юань далек от того, чтобы стать мировой резервной валютой, считает Милтон Эзрати, главный экономист нью-йоркской коммуникационной компании Vested.



Ван Юймин, старший научный сотрудник и директор Департамента исследований развивающихся стран Китайского института международных исследований, заявил китайскому государственному СМИ Global Times, что "безответственная денежно-кредитная политика Вашингтона, особенно постоянное повышение процентных ставок, привела к обесцениванию бразильского реала и увеличению расходов на транзакции".



Эзрати считает, что эта сделка является попыткой поднять юань как международную валюту, однако "юань далек от статуса международной резервной валюты, такой как доллар". По словам эксперта, у Китая нет финансовых рынков, чтобы поддерживать финансовые договоренности в юанях, что является одним из требований к мировой резервной валюте.



"Если вы являетесь мировой резервной валютой, то трейдеры по всему миру должны держать вашу валюту, потому что именно так они ведут свой бизнес. Если они держат вашу валюту, им нужно место, куда ее можно вложить", — сказал Эзрати в интервью в программе China in Focus на канале NTD.



Пекин придумал ряд обходных путей, включая валютные свопы и Китайскую международную платежную систему CIPS, альтернативу системе SWIFT, которая позволяет проводить международные расчеты в юанях. Хотя общий объем торговых расчетов невелик, к настоящему времени к ней присоединились 103 страны.



По мнению эксперта, если китайскому юаню удастся свергнуть доллар, американцы "внезапно станут иметь меньшую международную покупательную способность и будут чувствовать себя бедными и нищими., но до этого еще далеко".



27 марта Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об отмене статуса Китая как развивающейся страны, проголосовав 415-0. Законопроект потребует от Государственного департамента США оказать влияние на международные организации, чтобы они позиционировали Китай как страну с высоким уровнем дохода, а также приостановить особый режим, которым Китай пользовался как развивающаяся страна в различных международных организациях.



Эзрати уверен, “если Соединенные Штаты смогут оказать влияние на другие страны, чтобы лишить Китай этого статуса, это немного усложнит маневрирование Китая".