



Amazon запускает грузовой ависервис в Индии на фоне роста онлайн-продаж

Компания Amazon в понедельник запустила в Индии специализированного грузового авиаперевозчика Amazon Air, стремясь расширить и ускорить доставку грузов на одном из своих ключевых рынков на фоне стремительно растущих продаж в электронной коммерции.



Компания инвестировала в индийского грузоперевозчика Quikjet для эксклюзивной транспортировки посылок для Amazon в четырех крупных городах Индии.



Переход на использование специализированной грузовой службы позволит Amazon более жестко контролировать расходы и расписание рейсов, а также сократить время доставки более широкого ассортимента товаров.



Индия - третий рынок после США и Европы, где компания запустила Amazon Air. Амазон управляет сетью из более чем 110 самолетов, которые летают в более чем 70 точек по всему миру.



Quikjet, грузовой перевозчик из Бенгалуру, который является подразделением европейской компании ASL Aviation, уже эксплуатирует один самолет для Amazon, а со вторника начнет эксплуатацию второго самолета в таких городах, как Мумбаи, Дели, Бенгалуру и Хайдарабад. ASL также эксплуатирует несколько самолетов для Amazon в Европе.