



Amazon уволит еще 9 тысяч сотрудников в ближайшие недели

Компания Amazon в ближайшие недели уволит еще 9 тысяч сотрудников в дополнение к предыдущим сокращениям - ожидается, что последнее сокращение коснется подразделений облачных вычислений, рекламы, кадров и Twitch.



Об этом пишет CNBC со ссылкой на служебную записку для персонала гендиректора компании Энди Джасси.



"Эти сокращения состоятся в дополнение к ранее объявленным увольнениям, которые начались в ноябре и продолжились в январе. Этот раунд охватил более 18 тыс сотрудников, и в первую очередь затронул сотрудников отделов розничной торговли, устройств, рекрутинга и управления персоналом.



Amazon принял решение уволить больше сотрудников, поскольку стремится оптимизировать расходы. По словам Джасси, компания приняла во внимание экономическую ситуацию, а также "неопределенность, которая существует в ближайшем будущем". Компания только что завершила вторую фазу своего годового бюджетного процесса, которая получила внутреннее название "OP2".



"Основным принципом нашего годового планирования в этом году было быть более экономными, но при этом позволять нам инвестировать в ключевые долгосрочные проекты, которые, по нашему мнению, могут существенно улучшить жизнь клиентов и Amazon в целом", - заявил Джасси.





