Аmazon сокращает десятки рабочих мест в Израиле
Техногигант Amazon решил уволить в Израиле десятки сотрудников, занимавшихся разработкой браслета здоровья Halo Band.
Об этом сообщает "Калкалист".
Разработкой браслетов Halo и Alexa занимались в офисах компании в Тель-Авиве и Хайфе.
Закрытие программы Halo приведет к увольнению всех сотрудников, которые ей занимались.
В прошлом месяце Amazon объявила о намерении уволить в рамках масштабных сокращений штата еще 9000 сотрудников.
Предыдущий раунд увольнений начался в ноябре и затронул более 18000 работников. По оценкам, в компании в в Израиле работает более 1000 человек .