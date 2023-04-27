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Аmazon сокращает десятки рабочих мест в Израиле
27.04.2023 13:47 Алина Груднева

Аmazon сокращает десятки рабочих мест в Израиле

Техногигант Amazon решил уволить в Израиле десятки сотрудников, занимавшихся разработкой браслета здоровья Halo Band.

Об этом сообщает "Калкалист".

Разработкой браслетов Halo и Alexa занимались в офисах компании в Тель-Авиве и Хайфе.

Закрытие программы Halo приведет к увольнению всех сотрудников, которые ей занимались.

В прошлом месяце Amazon объявила о намерении уволить в рамках масштабных сокращений штата еще 9000 сотрудников.

Предыдущий раунд увольнений начался в ноябре и затронул более 18000 работников. По оценкам, в компании в в Израиле работает более 1000 человек .

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