



Аmazon сокращает десятки рабочих мест в Израиле

Техногигант Amazon решил уволить в Израиле десятки сотрудников, занимавшихся разработкой браслета здоровья Halo Band.



Об этом сообщает "Калкалист".



Разработкой браслетов Halo и Alexa занимались в офисах компании в Тель-Авиве и Хайфе.



Закрытие программы Halo приведет к увольнению всех сотрудников, которые ей занимались.



В прошлом месяце Amazon объявила о намерении уволить в рамках масштабных сокращений штата еще 9000 сотрудников.



Предыдущий раунд увольнений начался в ноябре и затронул более 18000 работников. По оценкам, в компании в в Израиле работает более 1000 человек .