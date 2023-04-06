



Amazon растит алмазы для осуществления революции в компьютерных технологиях

Американский гигант онлайн-торговли Amazon объединился с подразделением крупнейшей в мире алмазодобывающей компании De Beers Group, чтобы выращивать искусственные алмазы. Цель Amazon – революция в компьютерных технологиях. Об этом пишет Bloomberg.



Центр веб-сервисов для квантовых сетей от Amazon ищет пути безопасной передачи данных на большие расстояния. Эта сеть использует субатомную материю для доставки данных способом, пока недоступным современным оптически-волоконным системам.



Алмазы станут частью компонента, который будет работать в квантовой сети в качестве ретранслятора и позволит легко перемещать данные.

Amazon обслуживает большую часть мировых вычислительных систем и хранилищ данных, поэтому хочет иметь преимущество над своими конкурентами – Microsoft Corp. и Alphabet Inc. Поэтому компания планирует внедрить “алмазную” технологию в ближайшие годы.



Ранее компания Amazon получила разрешение на запуск более трех тысяч спутников и создание собственной сети спутникового интернета Kuiper.