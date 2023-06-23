



Amazon попал в перечень иностранных компаний, подлежащих “приземлению” в России

Роскомнадзор расширил перечень иностранных компаний, которые должны открыть в России офис в рамках закона о “приземлении”. Регулятор добавил в список 12 иностранных провайдеров хостинга, включая Amazon.



В список также вошли Hetzner Online GmbH, Network Solutions, WPEngine, HostGator.com, Ionos, DreamHost, FastComet, GoDaddy.com, Bluehost, Kamatera и DigitalOcean.



В июле 2021 года президент России Владимир Путин подписал “закон о приземлении”, согласно которому IT-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч россиян должны открывать офисы в стране и регистрировать аккаунты на сайте Роскомнадзора для обратной связи.



В ноябре того же года Роскомнадзор опубликовал список компаний, которые обязаны открыть представительства в России до 1 января 2022 года. В перечень вошли Google, Apple, Meta, Twitter, Discord, Twitch и другие. Сейчас в списке 25 компаний.



В мае 2022 года Роскомнадзор внес американскую благотворительную организацию Wikimedia Foundation в список компаний, на которые распространяется закон о “приземлении”.