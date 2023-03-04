



Amazon остановил строительство второй штаб-квартиры в Вирджинии

Когда в 2018 году Amazon заявила, что планирует построить вторую штаб-квартиру в Вирджинии вместе с дочерним офисным комплексом в Нью-Йорке, это стало символическим моментом для растущего значения технологической отрасли для американской экономики, пишет NewYorkTimes



Остановку строительства подтвердил в пятницу глава Amazon по недвижимости Джон Шоттлер. Обнародованное в пятницу решение компании приостановить строительство в Вирджинии — примерно через четыре года после того, как Amazon отказалась от своих планов расширения в Нью-Йорке — является последним напоминанием о том, что длительный бум в технологической отрасли замедлился.



Это также еще один признак того, что пандемия, возможно, навсегда изменила офисную работу, создав новые проблемы для сообществ, которые рассчитывали на рост технических офисов.



Решение отложить крупный строительный проект, который компания назвала HQ2, было принято после того, как Amazon и другие крупные технологические работодатели произвели самые значительные сокращения своих сотрудников как минимум за 15 лет.



Компании также изо всех сил пытаются понять, что делать со своими офисами, поскольку их сотрудники продолжают проводить по крайней мере часть времени, работая удаленно. Спустя почти три года после того, как пандемия закрыла рабочие места, немногие технологические компании потребовали от своих сотрудников вернуться в офис на полный рабочий день.



После того, как Amazon быстро расширилась, чтобы справиться с бумом онлайн-покупок и услуг, вызванным пандемией, Энди Джасси, занявший пост генерального директора Amazon в июле 2021 года, провел последний год, подталкивая компанию к сокращению расходов.