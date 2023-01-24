



Amazon инвестирует дополнительные $35 млрд в центры обработки данных

Облачное подразделение Amazon потратит $35 млрд на новые центры обработки данных в Вирджинии к 2040 году, подчеркивая свое стремление опередить конкурентов Microsoft и Alphabet в гонке облачных технологий.



Инвестиции в несколько центров позволят создать около 1000 рабочих мест в Вирджинии. Вирджиния является самым важным центром Amazon Web Services, где десятки центров обработки данных обеспечивают работу приложений для клиентов по всей восточной части США. В настоящее время рассматривается несколько площадок, которые будут выбраны позднее.



AWS является крупнейшим поставщиком облачных вычислений и в прошлом году, по оценкам аналитиков BofA Securities, потратила на капитальные расходы $28,4 млрд. Подразделение Amazon продает правительствам и компаниям вычислительные мощности и услуги программного обеспечения, и призывает их отказаться от собственных центров обработки данных в пользу вычислительных мощностей по требованию с серверов Amazon.



По оценкам аналитиков BofA Securities, подразделение AWS потратит около $27 млрд на капитальные расходы в этом году и $30 млрд в 2024 году без учета капитального лизинга.