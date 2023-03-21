



Amazon инвестировала в израильских стартап

Техногигант Amazon инвестировал несколько миллионов долларов в израильский стартап Flymingo, который занимается аналитикой цепочки поставок.



Об этом сообщает Globes.



Израильская компания разработала технологию так называемого компьютерного зрения, которая позволяет управлять запасами в логистических центрах в режиме реального времени.



Инвестиции осуществляются фондом промышленных инноваций Amazon, который был создан в апреле 2022 года. У него в запасе есть один миллиард долларов для инвестиций в стартапы в области логистики и цепочки поставок.



В прошлом году фонд вложился в израильский стартап BionicHIVE, разрабатывающий робототехнику для автоматизированных складов на основе ИИ.



