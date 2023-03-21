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Amazon инвестировала в израильских стартап
21.03.2023 14:51 Алина Груднева

Amazon инвестировала в израильских стартап

Техногигант Amazon инвестировал несколько миллионов долларов в израильский стартап Flymingo, который занимается аналитикой цепочки поставок.

Об этом сообщает Globes.

Израильская компания разработала технологию так называемого компьютерного зрения, которая позволяет управлять запасами в логистических центрах в режиме реального времени.

Инвестиции осуществляются фондом промышленных инноваций Amazon, который был создан в апреле 2022 года. У него в запасе есть один миллиард долларов для инвестиций в стартапы в области логистики и цепочки поставок.

В прошлом году фонд вложился в израильский стартап BionicHIVE, разрабатывающий робототехнику для автоматизированных складов на основе ИИ.

 

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