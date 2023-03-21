Amazon инвестировала в израильских стартап
Техногигант Amazon инвестировал несколько миллионов долларов в израильский стартап Flymingo, который занимается аналитикой цепочки поставок.
Об этом сообщает Globes.
Израильская компания разработала технологию так называемого компьютерного зрения, которая позволяет управлять запасами в логистических центрах в режиме реального времени.
Инвестиции осуществляются фондом промышленных инноваций Amazon, который был создан в апреле 2022 года. У него в запасе есть один миллиард долларов для инвестиций в стартапы в области логистики и цепочки поставок.
В прошлом году фонд вложился в израильский стартап BionicHIVE, разрабатывающий робототехнику для автоматизированных складов на основе ИИ.