Алжир пожертвовал 30 млн на восстановление лагеря беженцев в Дженине
Алжир выделил 30 миллионов долларов финансовой помощи на восстановление лагеря беженцев в Дженине после контртеррористической операции, которую провела Армия обороны Израиля.
Так называемый премьер-министр ПА Мухаммад Штайе выразил стране благодарность.
Он также поблагодарил Объединенные Арабские Эмираты за пожертвование в размере 15 миллионов долларов.
"Вклад этих двух стран выражает глубину и силу отношений и демонстрирует единство людей", - отметил он.