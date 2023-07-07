



Алжир пожертвовал 30 млн на восстановление лагеря беженцев в Дженине

Алжир выделил 30 миллионов долларов финансовой помощи на восстановление лагеря беженцев в Дженине после контртеррористической операции, которую провела Армия обороны Израиля.



Так называемый премьер-министр ПА Мухаммад Штайе выразил стране благодарность.



Он также поблагодарил Объединенные Арабские Эмираты за пожертвование в размере 15 миллионов долларов.



"Вклад этих двух стран выражает глубину и силу отношений и демонстрирует единство людей", - отметил он.

