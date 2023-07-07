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Алжир пожертвовал 30 млн на восстановление лагеря беженцев в Дженине
07.07.2023 17:00 Алина Груднева

Алжир пожертвовал 30 млн на восстановление лагеря беженцев в Дженине

Алжир выделил 30 миллионов долларов финансовой помощи на восстановление лагеря беженцев в Дженине после контртеррористической операции, которую провела Армия обороны Израиля.

Так называемый премьер-министр ПА Мухаммад Штайе выразил стране благодарность.

Он также поблагодарил Объединенные Арабские Эмираты за пожертвование в размере 15 миллионов долларов.

"Вклад этих двух стран выражает глубину и силу отношений и демонстрирует единство людей", - отметил он.
 

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