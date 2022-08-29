



Алленби закрывают, Тель-Авив превратится в транспортный ад



Израильские СМИ сообщают о том, что в рамках строительства скоростного трамвая в городе Тель-Авив перекроют центральную часть улицы Алленби.



Алленби закроют для строительства “лиловой линии”, которая соединит Йехуд, Кирьят-Оно через Рамат-Ган и Гиватаим с центром Тель-Авива.



В отличие от дорог, перекрытых в рамках работ над “красной линией”, речь идет о перманентном закрытии, которое не будет снято минимум до 2026 года - даты официального ввода линии в строй.



Алленби закроют в середине сентября, самое позднее - после праздников. К концу года перекроют основную часть улицы - от пересечения с Кинг Джордж на юг. По Алленби проходят сотни автобусов в час. Все они будут перенаправлены на близлежащие улицы - Ротшильд, Йехуда Ха-Леви, Бен-Цион - по которым и сегодня проехать невозможно. Сегодня по улице Алленби проходят три тысячи автобусов в день. В дополнение к автобусам, по близлежащим улицам пойдут машин по сбору мусора, ранее ездившие по Алленби.

