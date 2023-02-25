



Alibaba сократила штат сотрудников на 19 000 человек в 2022 году

Alibaba Group Holding Ltd. в прошлом году сократила штат примерно на 19 000 сотрудников, поскольку компания адаптировалась к глобальному экономическому спаду и сместила акцент на эффективность расходов, сообщает Bloomberg.



Согласно данным отчета о прибылях и убытках, в последнем квартале года компания уволила более 4 000 работников. Самые крупные сокращения в этом году пришлись на лето, когда компания впервые в своей истории сообщила о снижении доходов.



Рост компании замедлился из-за глобальных макроэкономических факторов и жесткой китайской политики Covid Zero, которая спровоцировала замедление потребительских расходов. В мае Alibaba заявила, что будет применять "более дисциплинированный" подход к расходам и сокращать их в тех областях, которые не приносят долгосрочной прибыли.



Штат сотрудников Alibaba насчитывает 239 740 человек, а компания остается одним из крупнейших в Китае работодателей.