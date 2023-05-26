



Alibaba планирует нанять 15 000 человек, опровергая сообщения о сокращениях

Китайская технологическая компания Alibaba Group заявила, что планирует нанять 15 000 человек в этом году, опровергая сообщения о сокращении сотрудников, пишет Bloomberg.



В заявлении, опубликованном на сайте Weibo в четверг, китайская платформа электронной коммерции сообщила, что ее "шести основным бизнес-подразделениям потребуется нанять в общей сложности 15 000 новых сотрудников". Компания заявила, что в это число войдут 3 000 выпускников университетов. Она назвала сообщения об увольнениях "слухами" и заявила, что уход сотрудников является частью "нормального потока".



Alibaba указала на свою систему рекрутинга как на доказательство того, что компания продолжает нанимать сотрудников.



"Мы никогда не прекращали набирать и выращивать выдающиеся таланты", - говорится в заявлении компании.