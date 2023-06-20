



Alibaba меняет генерального директора в ходе неожиданной реорганизации

Китайская Alibaba Group объявила о крупных перестановках в руководстве, поскольку гигант электронной коммерции реорганизуется в шесть различных бизнес-подразделений, чтобы адаптироваться к быстро меняющимся технологиям. Эти шаги также направлены на стимулирование роста в период стагнации экономики Китая.



Эдди Ву, председатель группы электронной коммерции, сменит Даниэля Чжана на посту генерального директора, говорится в заявлении компании во вторник.

Чжан станет возглавит подразделение облачных вычислений Alibaba, которое было одобрено для выделения и, как ожидается, будет выставлено на продажу в течение года.



Ву был директором по технологиям компании с момента основания в 1999 году. Он также был специальным помощником соучредителя Alibaba и бывшего председателя совета директоров Джека Ма в период с 2014 по 2019 год, а также работал техническим директором подразделения цифровых кошельков Alibaba Alipay.



Реорганизация Alibaba позволит пяти из шести ее бизнес-подразделений, за исключением основного бизнеса электронной коммерции, привлечь внешний капитал и выйти на биржу. Изменения вступают в силу 10 сентября.



Чжан стал генеральным директором Alibaba Group в 2015 году и сменил Джека в 2019 году. Он известен тем, что организовал торговый фестиваль “День холостяков”, который с годами превратился в крупнейшую в мире феерию онлайн-покупок.



“Это подходящее время для меня, чтобы совершить переход, учитывая важность Alibaba Cloud Intelligence Group, поскольку она продвигается к полному отделению”, – сказал Чжан в своем заявлении.



Акции Alibaba в Гонконге упали примерно на 1,5% во вторник днем ​​после новостей о реорганизации компании.