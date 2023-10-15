



Акции в на Тель-Авивской бирже и шекель снова падают

Основные индексы на Тель-Авивской фондовой бирже утром 15 октября довольно резко упали. Индекс Tel Aviv 35 снизился на 1,97%, до 1679,3 пункта; индекс Tel Aviv 125 снизился на 2,26% до 1699,17 пункта; а глобальный индекс BlueTech снизился на 2,24% до 342,85 пункта. Индекс недвижимости снизился на 2,92%.



Индекс Тель-Авива 35 упал более чем на 8% с 5 октября. “Индекс страха” VTA35, который измеряет ожидания рынка в отношении 30-дневной волатильности, подразумеваемой ценами опционов на индекс Тель-Авив 35, вырос на 11,53% до 29,69.



Лидирующими акциями сегодняшнего утра являются акции Bank Leumi, подешевевшие на 1,85%; Delek Group – на 2,17%. Акции банка Hapoalim снизились на 1,92%; Дисконт Банка – на 1,78%; и Elbit Systems – 0,83%.



На валютном рынке репрезентативный обменный курс шекеля к доллару в пятницу был установлен на 0,28% выше и составил 3,969 шекеля за доллар, а курс шекеля к евро был установлен на 0,38% ниже – 4,1867 шекеля за евро.

