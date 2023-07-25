



Акции продолжают падать, шекель слабеет

Основные индексы Тель-Авивской фондовой биржи упали сегодня утром, 25 июля, продолжив снижение, начавшееся вчера днем ​​после того, как Кнессет принял спорный закон. Индекс Tel Aviv 35 в настоящее время снизился на 1,13% до 1839,75 после падения на 2,21% вчера. Индекс недвижимости снизился на 2,28%. Банковский индекс снизился на 2,3% после вчерашнего падения на 4%.



Сегодняшние акции четыре ведущих банков: "Леуми", "Апоалим", "Дисконт" и "мизрахи Тфахот" упали примерно на 2,8%. Пятая по объему торгов акция компании "Тева" выросла на 0,89%.



Сегодня утром шекель значительно ослаб. Курс по отношению к доллару США вырос на 2,49% по сравнению со вчерашним репрезентативным курсом до 3,71 шекеля за доллар, а курс шекеля к евро вырос на 2,13% до 4,1041 шекеля.

