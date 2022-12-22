



Акции Mobileye вошли в число лучших на Уолл-стрит в 2022 году

Крупнейшим размещением на Уолл-стрит в этом году с точки зрения оценки стало размещение акций израильской компании Mobileye Global Inc., разработчика технологий автоматизированного вождения и автономных транспортных средств.



Компания, которая была приобретена Intel шесть лет назад за 15 миллиардов долларов, была размещена в конце октября по оценке почти в 17 миллиардов долларов и привлекла 861 миллион долларов.



В первый день торгов цена акций компании подскочила на 38%, и с тех пор она продолжает расти до текущей рыночной капитализации в 27,1 миллиарда долларов, что дает доход в размере 61% с момента размещения. Таким образом, Mobileye стал одним из лучших предложений 2022 года. Intel, которая остается контролирующим акционером Mobileye, безусловно, может быть счастлива.