



Акции израильских банков падают, несмотря на рекордную прибыль: причины

Текущий 2022 станет лучшим годом для израильских банков с точки зрения прибыли. За первые три квартала года совокупная прибыль пяти крупнейших банков превысила 17 миллиардов шекелей, и, учитывая рост процентных ставок за последние несколько месяцев, а также высокий уровень инфляции , они могут быть уверены, что закончат год с совокупной прибылью более 20 миллиардов шекелей.



Причины падения акций банков



Во-первых, существует перспектива рецессии в 2023 году, и акции финансовых компаний в целом и банков в частности первыми негативно реагируют на такой прогноз. Это происходит главным образом потому, что прибыль банков основана на кредите и потреблении, которые снижаются во время экономического спада.



“Несмотря на ожидания рецессии и увеличения резервов на потери по кредитам вместе с замедлением роста кредитного портфеля, банки продемонстрируют финансовую устойчивость и сообщают о хороших результатах”, – считаю в IBI.

Однако есть и дополнительные причины падения банковских акций, поскольку в рецессии страдают практически все сектора. “Банки более ликвидны, чем другие ценные бумаги”, – поясняет источник на рынке. “Любой, кто держит большие суммы в банковских акциях, может быть уверен, что, когда ему нужно будет их продать, у него не возникнет проблем, потому что израильские банки сильны и их положение хорошее”.



Еще одним фактором, который может объяснить падение банковских акций, являются решения иностранных игроков о выходе из израильских инвестиций. Например, суверенный фонд Норвегии, владеющий крупными пакетами акций Bank Leumi и Bank Hapoalim, недавно решил прекратить инвестиции в Израиль по политическим причинам, и не только он. Эти иностранные игроки в основном владеют банковскими депозитами и банковскими акциями, поэтому любое решение уйти из Израиля влияет на цены этих акций.



Данные Банка Израиля показывают, что в третьем квартале иностранные инвестиции в акции Тель-Авива составили всего 778 миллионов шекелей, сравнительно с 2,13 миллиардами шекелей во втором квартале, так что, безусловно, наблюдается снижение.