



Акции еще одного американского банка упали на фоне опасений банкротства

Акции банка First Republic Bank упали после сообщения о том, что вкладчики забрали более 100 миллиардов долларов во время кризиса в прошлом месяце. В связи с этим возникли опасения, что он может стать третьим банком, потерпевшим крах после краха Silicon Valley Bank и Signature Bank.



В понедельник банк из Сан-Франциско заявил, что ему удалось остановить падение только после того, как группа крупных банков вмешалась, чтобы спасти его, разместив незастрахованные депозиты на сумму 30 млрд долларов.



Банк заявил, что теперь он планирует продать активы и реструктурировать свой баланс, а также уволить до четверти своего персонала, который на конец 2022 года составлял около 7 200 сотрудников.



"Учитывая все еще большой уровень неопределенности в результатах и ожидаемых убытках после следующего года, мы рекомендуем инвесторам продавать акции, поскольку перспективы представляются в значительной степени неясными", - сказал аналитик Citi Аррен Цыганович в записке для клиентов.



Акции упали более чем на 21% на предварительных торгах.

