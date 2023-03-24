



Акции Deutsche Bank падают, страхование от дефолта достигло 4-летнего максимума





Акции Deutsche Bank упали в пятницу после того, как кредитные дефолтные свопы банка, страхующие от дефолта, достигли четырехлетнего максимума, подчеркнув обеспокоенность инвесторов по поводу общей стабильности европейских банков.



На прошлой неделе европейским банкам пришлось нелегко: спасение Credit Suisse при поддержке государства и беспорядки среди региональных банков США усилили опасения по поводу здоровья глобального банковского сектора.



Акции Deutsche, которые потеряли более пятой части своей стоимости в этом месяце, упали на 9,1% в пятницу до пятимесячных минимумов.



Кредитные дефолтные свопы (CDS) Deutsche Bank - форма страхования держателей облигаций - поднялись выше 200 базисных пунктов (б.п.) - самого высокого показателя с начала 2019 года - со 142 б.п. всего два дня назад.



Отдельно Deutsche Bank сообщил, что он погасит облигации второго уровня на сумму $1,5 млрд с погашением в 2028 году. Банк уже выпустил аналогичные новые облигации в феврале, которые были предназначены для замены облигаций, которые банк сейчас погашает.