



Акции Credit Suisse обвалились после обнаружения проблем в финансовой отчетности

Акции Credit Suisse упали на 5% в начале торгов во вторник, достигнув нового исторического минимума после того, как банк объявил, что обнаружил “существенные недостатки” в процессах финансовой отчетности за 2022 и 2021 годы. С тех пор акции немного сократили потери, но к 9:30 утра по лондонскому времени они остались ниже более чем на 4%.



В годовом отчете во вторник Credit Suisse сообщил, что выявил “определенные существенные недостатки в нашем внутреннем контроле над финансовой отчетностью” на 2021 и 2022 годы. Эти проблемы связаны с “неспособностью разработать и поддерживать эффективный процесс оценки рисков для выявления и анализа риска существенных искажений” и различными недостатками в системе внутреннего контроля и коммуникации. Несмотря на это, банк подтвердил, что его финансовая отчетность “достаточно отражает во всех существенных отношениях консолидированное финансовое состояние”.



Credit Suisse также заявил, что отток его чистых активов сократился, но “еще не прекратился”, подтвердив свои результаты за 2022 год, которые показали чистый убыток за весь год в размере 8 миллиардов долларов. В конце 2022 года банк сообщил, что он наблюдал “значительно более высокие изъятия денежных депозитов (более 110 миллиардов швейцарских франков в четвертом квартале), невозобновление срочных депозитов с погашением и отток чистых активов на уровнях, которые значительно превышают темпы третьего квартала 2022 года”.



“Эти оттоки привели к тому, что мы частично использовали буферы ликвидности и оказались ниже определенных нормативных требований”, – говорится в сообщении банка.



Генеральный директор Credit Suisse считает, что ”совершенно неприемлемые” цифры показывают, почему необходимы капитальные изменения”.

Ожидается, что сокращение активов под управлением приведет к сокращению чистого процентного дохода и периодических комиссий и сборов, что, в свою очередь, повлияет на достижение целей банка по капиталу.



Credit Suisse подтвердил, что предпринял “решительные действия” по вопросам в рамках своей продолжающейся масштабной стратегической реформации, которая, как ожидается, приведет к дальнейшим “существенным” финансовым потерям в 2023 году. Правление банка коллективно отказалось от бонуса впервые более чем за 15 лет, получив фиксированную компенсацию в размере 32,2 млн швейцарских франков.