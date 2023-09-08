



Акции Apple рухнули из-за Китая

Акции Apple рухнули после того, как в Китае запретили госслужащим использовать iPhone.



За два дня техногигант потерял 200 миллиардов долларов.



Китай считается крупнейшим рынком для Apple. Продажи в КНР в прошлом году составили около пятой части общего дохода компании.



"Ограниченное использование iPhone среди госслужащих может негативно повлиять на продажи среди потребителей и стать частью более широкого шага китайского правительства по поощрению использования отечественных технологий", - пояснил аналитик Bernstein Тони Сакконаги.



По его словам, запрет на использование iPhone потенциально может привести к падению продаж этой продукции в Китае на 5%. Что примечательно, решение в КНР озвучено всего за неделю до предполагаемого запуска новой линейки iPhone.