



Airbus получил рекордный заказ на 500 самолетов от индийской компании

Airbus в понедельник заключил историческую сделку, включающую рекордное количество самолетов, когда-либо купленных одной авиакомпанией, с заказом на 500 узкофюзеляжных самолетов от индийского бюджетного перевозчика IndiGo. Многомиллиардная сделка затмевает совместную покупку Air India 470 самолетов в начале этого года.



Заказ IndiGo на самолеты семейства A320neo последовал за месяцами переговоров, сообщает агентство Reuters. Самолеты будут поставлены между 2030 и 2035 годами.



“Это только начало, впереди еще много интересного. С ростом индийского авиационного рынка сейчас самое подходящее время для размещения этого заказа”, – заявил генеральный директор IndiGo Питер Элберс.



Согласно отчету Barclays от 1 июня, у индийских перевозчиков в настоящее время второй по величине портфель заказов с долей более 6% в отрасли, уступающий только Соединенным Штатам. Но некоторые аналитики выражают обеспокоенность тем, что авиакомпании “делают чрезмерные заказы в погоне за одними и теми же пассажирами”.



После подписания сделки с IndiGo генеральный директор Airbus Гийом Фори заявил, что преждевременно думать о росте производства узкофюзеляжных самолетов выше запланированных 75 самолетов в месяц.



IndiGo, на долю которой приходится почти 60% внутреннего рынка Индии, хочет добиться дополнительной экономии за счет масштаба сделки. Но еще не решено, какого поставщика двигателей использовать для последнего заказа.