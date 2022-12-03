



Airbus полностью откажется от российского титана

О намерении полностью отказаться от закупок титана в Российской Федерации заявила одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире – европейская Airbus. Компания уже не использует российский титан для военной продукции, а для гражданских самолетов его нужно совсем немного, пишет Reuters.



В частности, исполнительный директор Airbus Defense & Space Майкл Шолхорн заявил: "Что касается титана, то мы находимся в процессе разрыва (связей – ред.) с Россией. Это вопрос месяцев, а не лет. Я не могу назвать вам точную дату, это сложный процесс с сертификацией и всем прочим, что нужно в авиации, но это произойдет".



Он отметил, что Airbus закупает определенный процент российского титана, однако она находится "по пути к тому, чтобы стать независимой от него".



Согласно отчету за 2019 год, компания использовала российский титан для строительства военных вертолетов NH90 и Tiger. В то же время Шолхорн отметил, что Airbus больше не нуждается в нем для военной продукции. А для гражданских самолетов его нужно совсем немного. Сейчас компания Airbus активно ищет альтернативных поставщиков.