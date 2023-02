Air India близка к подписанию рекордной сделки с Airbus и Boeing

Air India Ltd. подписала соглашения с Airbus SE и Boeing Co. о крупнейшей покупке реактивных лайнеров в истории коммерческой авиации. Индийский гигант с помощью аэрофлота конкурировать с местными недорогими перевозчиками и мощными авиакомпаниями, такими как Emirates.



Авиакомпания согласовала детали соглашения с производителями самолетов и может официально объявить о сделке уже на следующей неделе. По словам источников, Airbus может получить в общей сложности около 250 заказов и обязательств, включая 210 узкофюзеляжных моделей семейства A320 и 40 широкофюзеляжных A350. Boeing обеспечил около 290 возможных покупок, включая 190 самолетов 737 Max и опцион на еще 50, а также 20 самолетов 787 Dreamliner и такое же количество в качестве возможного пополнения, наряду с 10 самолетами 777 модели.



Окончательная сумма контракта все еще может измениться из-за сложной структуры сделки.



В рамках покупки Tata Group, материнская компания Air India, консолидирует свой авиационный бизнес, в который входят четыре авиабренда. Tata заявила, что объединит Air India с Vistara, которой она владеет совместно с Singapore Airlines Ltd. Это соглашение даст Singapore Air 25,1% акций объединенного перевозчика.



Последний заказ Air India еще больше укрепляет лидерство Airbus в производстве узкофюзеляжных самолетов, он также дает европейскому производителю важную победу в широкофюзеляжном пространстве, которое исторически было прерогативой Boeing.