



Африканок и пакистанок завозят на работу в Россию

ОЭЗ ”Алабуга” расположена в Елабужском районе Татарстана. Здесь установлены налоговые и таможенные льготы для резидентов, желающих вложить деньги. Ориентирована ”Алабуга” прежде всего на промышленное производство.



И перспективные инвесторы имеются. Но вот с рабочими руками дело обстоит хуже. В Закамье не хватает порядка 80 тысяч работников. Но трудоустраиваться местные жители не желают, прежде всего из-за предлагаемых заработных плат – 30-40 тысяч рублей. Вот и не идут люди на заводы.



Потому, как пишет издание, была запущена программа ”Алабуга Старт” с акцентом на африканских и пакистанских женщин от 18 лет. Это для Закамья 30-40 тысяч рублей не предел мечтаний, а вот для Пакистана с их средней зарплатой в пересчете чуть больше 10 тысяч рублей или Африки (в зависимости от страны, конечно, но 200 долларов США норма) – предложение смотрится весьма неплохо.



По данным издания, девушек размещают в хостелах ”Алабуга Политех”по 8 человек в двухкомнатной квартире, где есть кухня, душ, туалет, полное обеспечение мебелью и бытовой техникой. Акцент на девушек, а не на парней, сделан потому, что для работ требуется женская аккуратность.



