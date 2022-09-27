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АЭС "Хуньяньхэ" стала самой мощной в Китае
27.09.2022 19:15 Алина Груднева

АЭС "Хуньяньхэ" стала самой мощной в Китае

Атомная электростанция Хуньяньхэ на северо-востоке Китая стала самой мощной в стране.

 
Об этом сообщает Global Times.
 
По данным издания, шестой энергоблок АЭС в провинции Ляонин заработал на полную мощность. Строительство обошлось в 12,56 млрд долларов.
 
Установленная мощность превышает 6,7 млн киловатт. Речь идет о третьей по величине электростанции в мире.
 
Если все энергоблоки заработают на полную мощность, АЭС будет производить 48 млрд кВт ежегодно. Это - примерно 20% общего потребления электроэнергии провинции Ляонин.

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