



АЭС "Хуньяньхэ" стала самой мощной в Китае

Атомная электростанция Хуньяньхэ на северо-востоке Китая стала самой мощной в стране.

Об этом сообщает Global Times.

По данным издания, шестой энергоблок АЭС в провинции Ляонин заработал на полную мощность. Строительство обошлось в 12,56 млрд долларов.

Установленная мощность превышает 6,7 млн киловатт. Речь идет о третьей по величине электростанции в мире.

Если все энергоблоки заработают на полную мощность, АЭС будет производить 48 млрд кВт ежегодно. Это - примерно 20% общего потребления электроэнергии провинции Ляонин.