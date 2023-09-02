



Аэропорт Бен-Гурион будет обслуживать специальная служба такси Gett

Министерство транспорта объявило 1 сентября, что победителем тендера на предоставление услуг такси из аэропорта Бен-Гурион стала компания GT Gettaxi Services Israel Ltd.



Компания будет работать под брендом Gett и будет предоставлять услуги такси из Бен-Гуриона во все части страны. Контракт будет рассчитан на четыре года с возможностью продления еще на четыре года. По данным израильских СМИ, Gett заплатит Управлению аэропортов Израиля (IAA) 6,15 шекелей за поездку из аэропорта.



В министерстве утверждают, что это аналогично услугам такси, доступным в других международных аэропортах. Они надеются, что служба, работающая по франшизе, предоставит пассажирам доступный, надежный и контролируемый сервис.



“Контролируемая” служба предназначена для решения текущих проблем, связанных с “укусами такси”, когда водители завышают цену ничего не подозревающим туристам и вымогают даже у израильтян более высокую плату. Чтобы избежать этого, будет создана система подачи жалоб, которую предоставит Gett. Решение позволит пассажирам получить доступ к системе регистрации такси, управлению очередями и увеличению доступности такси в часы пик.



