Activision Blizzard превзошла прогнозы благодаря мобильным играм

Компания Activision Blizzard Inc. превзошла прогнозы аналитиков по прибыли в третьем квартале, чему способствовало ее подразделение мобильных игр, пишет Bloomberg.



Издатель видеоигр сообщил, что продажи снизились на 2,6% до $1,83 млрд. Это все равно превысило средний прогноз аналитиков в размере $1,7 млрд. Скорректированная прибыль на акцию составила 68 центов, превысив прогнозы аналитиков в 50 центов.



Activision заявила, что чистая выручка от продаж мобильных игр выросла на 20% по сравнению с прошлым годом и составила около $1 млрд, что отражает неизменную популярность ее игр.



Diablo Immortal стала главным релизом Activision в первой половине года и вошла в десятку самых кассовых мобильных игр в Китае. Она заняла первое место в Google Play Store и Apple App Store, получив более 20 млн загрузок на смартфонах.



Microsoft Corp. находится в процессе приобретения Activision Blizzard за $69 млрд, хотя регулирующие органы тщательно изучают сделку на предмет нарушения конкуренции.



Текущий квартал Activision изобилует новыми релизами, включая недавнюю игру Call of Duty: Modern Warfare II, которая имела ошеломляющий успех, за первые 10 дней после релиза продажи превысили более $1 млрд, что является самым уверенным стартом среди всех игр этой успешной франшизы. Другой хит, популярный герой-шутер Overwatch 2, также вышедший в октябре, привлек 35 миллионов игроков в течение первого месяца. Также в этом месяце выходит следующее расширение World of Warcraft - Dragonflight.



Акции Activision закрылись на отметке $71,10 в Нью-Йорке и выросли на 6,9% в этом году, опередив конкурентов благодаря покупке студии компанией Microsoft.