



Absolut прекратит поставки в РФ через неделю после их возобновления

Шведская компания Absolut, производитель одноименного бренда водки, прекратит поставки продукции в Россию спустя всего неделю после их возобновления. Об этом говорится в пресс-релизе компании.



Это произошло на фоне резкой критики со стороны шведских политиков и в социальных сетях и призывов к бойкоту Absolut, которые начались сразу после заявления о возобновлении поставок.



Как подчеркивается в заявлении компании, она не считает возможным “подвергать сотрудников и партнеров массированной критике во всех формах”. Комментируя критику, в Absolut отметили, что “реакция последних дней явно отражает ту роль, которую бренд играет для своего обширного сообщества в Швеции”.



В Absolut также отметили, что никак не смогут повлиять на “параллельный импорт” своей продукции в Россию.



Absolut принадлежит французскому концерну Pernod Ricard. 11 апреля стало известно, что Pernod Ricard, прекративший поставки в РФ после начала войны, снова их возобновляет.



После начала войны из России ушли и другие производители крепкого алкоголя, такие как Diageo (бренды Bellʼs, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewarʼs, William Lawsonʼs), Brown-Forman (Jack Danielʼs, Finlandia), Moet Hennessy. Они о своем намерении вернуться не сообщали.

