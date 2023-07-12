



Абрамович пытается оспорить санкции ЕС

Миллиардер Роман Абрамович пытается оспорить санкции Европейского Союза, введенные в отношении него в марте 2023 года.



В среду, 12 июля, в Европейском суде в Люксембурге стартовали слушания по его иску.



По словам адвокатов Абрамовича, наложенные на бизнесмена европейские санкции являются "необоснованными", а применены они были лишь из-за того, что он - известный российский предприниматель.



"Роман Абрамович может быть одним из самых известных россиян в Европе — эта известность связана не столько с его русским происхождением, сколько с тем фактом, что в течение 20 лет он был владельцем футбольного клуба "Челси". Это сделало его имя нарицательным в Европе и, отчасти, во всем мире, по крайней мере, там, где смотрят Премьер-лигу", - сказала сторона защиты.



Адвокаты оспаривают законность европейских санкций, утверждая, что Совет ЕС основывал свое решение на "расплывчатых статьях" из блогов и прессы.



Напомним, ограничения в отношении Абрамовича были введены 15 марта в рамках четвертого пакета санкций. Это объяснялось тем, что он является российским олигархом, которые имеет тесные связи с президентом РФ Владимиром Путиным.