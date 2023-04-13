



80% стартапов считают, что судебная реформа будет иметь “негативные последствия”

Согласно опросу, опубликованному в четверг Start-Up Nation Central, более трех четвертей израильских стартапов обеспокоены тем, что планы правительства по реформе судебной системы негативно повлияют на их деятельность и их шансы на привлечение средств от иностранных инвесторов, пишет The Times of Israel.



Результаты опроса показали, что 80% стартапов и 84% инвесторов опасаются, что планируемые изменения окажут “негативное влияние на них и их портфельные компании”. Около 84% считают, что планы правительства отрицательно скажутся на их способности привлекать капитал из-за рубежа.



Около 79% опрошенных компаний, которые в настоящее время занимаются привлечением капитала, заявили, что с момента начала волнений по поводу реформы встречи с инвесторами были отменены, а 31% сообщили о полном прекращении встреч с инвесторами. Кроме того, 76% инвесторов заявили, что считают, что судебные изменения замедлят активность в области слияний и поглощений в местной индустрии высоких технологий, на которую, по данным Start-Up Nation Central, приходится около 90% финансирования технологической экосистемы.



Основная проблема заключается в том, что реформа судебной системы подорвет демократию и ослабит систему сдержек и противовесов, что, в свою очередь, заставит венчурных капиталистов и других зарабатывающих деньги людей опасаться вкладывать свои деньги в страну, что спровоцирует отток средств.



Из опрошенных компаний 46% заявили, что планируют перевести денежные резервы за пределы Израиля, из них 58% заявили, что планируют перевести более 50% своих денежных резервов, а еще 31% ответили, что планируют перемещать между 25-50% их израильских денежных резервов за границей.



78% инвесторов заявили, что ожидают, что их портфельные компании изменят юрисдикцию своих штаб-квартир в других странах за пределами Израиля, а 42% израильских стартапов заявили, что рассматривают возможность изменения местной регистрации своих компаний.



По данным Start-Up Nation Central, технологическая экосистема Израиля состоит из более чем 7300 стартапов и компаний, более 400 венчурных и инвестиционных фондов, а также около 500 инновационных и научно-исследовательских центров транснациональных корпораций (ТНК). В технологическом секторе занято около 400 000 человек, что составляет 11% рабочей силы Израиля

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Около 72% опрошенных инвесторов считают, что в результате негативного влияния судебных изменений их портфельные компании будут вынуждены увеличить количество увольнений, при этом 34% ожидают значительного увеличения. Кроме того, 27% израильских стартапов заявили, что рассматривают возможность перевода своих сотрудников за пределы Израиля, и 35% из них активно планируют предложить своим сотрудникам пакеты услуг по переезду.



Опрос был проведен среди выборки из 873 компаний и фирм до заявления премьер-министра Биньямина Нетаниягу о приостановке законодательного процесса по реформе.



Израильская высокотехнологичная экосистема является ключевым двигателем роста экономики Израиля, поскольку она генерирует около 16% ВВП и обеспечивает более 25% общих сборов подоходного налога израильским правительством.



