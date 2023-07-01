



8 из 10 женщин рискуют остаться без работы из-за искусственного интеллекта

Восемь из десяти работающих женщин рискуют потерять работу из-за перехода на использование технологий искусственного интеллекта, показало исследование, проведенное в Университете Северной Каролины. Для сравнения, риск для мужчин составляет около 6 из 10 сотрудников (58%), и это несоответствие можно объяснить разным распределением профессий между полами.



В исследовании определены профессии, которые особенно уязвимы для потери работы, среди них бухгалтерский учет, секретарские должности, а также образование, обучение, общественные и социальные услуги. Эти области, традиционно связанные с женщинами, подвергаются более высокому риску из-за их совместимости с системами искусственного интеллекта.



Джулия Полк, главный экономист платформы по поиску работы ZipRecruiter, предупреждает, что внедрение технологий искусственного интеллекта может помешать прогрессу, достигнутому в расширении участия женщин на рынке труда. Есть опасения, что этот переход может временно изменить тенденцию и потенциально затруднить дальнейшее продвижение.



Офисные рабочие места, которые легче заменить системами ИИ, в основном занимают женщины. Напротив, занятия, связанные с физическими задачами, менее подвержены автоматизации. Хотя представительство женщин в этих областях увеличилось в последние годы, в них по-прежнему преобладают мужчины.



До пандемии COVID-19 доля работающих женщин в возрасте от 25 до 54 лет в США достигла исторического максимума в 77%. Однако вспышка и последующие увольнения непропорционально затронули женщин, что привело к снижению их доли до 73,5%. Хотя с тех пор произошло частичное восстановление, рост ИИ теперь снова угрожает помешать прогрессу.



Чтобы снизить этот риск, работникам необходимо сосредоточиться на повышении уникальной ценности, которую они привносят в свои роли.

