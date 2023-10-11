



70% урожая томатов может остаться неубранным – на юге прекращаются с/х работы

Война на юге может поставить под угрозу сбор и транспортировку фруктов и овощей с местных ферм, говорится в заявлении Министерства сельского хозяйства.



В настоящее время, в соответствии с директивами командования тыла, на прилегающих к Газе территориях “не ведется сельскохозяйственная деятельность”. Поэтому возникает вопрос “логистики поставок продуктов питания из южного региона населению”, отмечают в министерстве.



Пострадавшие территории включают 41600 га томатных теплиц, которые составляют 70% запасов страны, а также около 6000 га картофеля и 2200 га только что посаженной моркови, 1000 га редиса, 445 га сладкого картофеля, 250 га перца, 250 га баклажанов, 500 акров капусты, 200 га специальных теплиц без насекомых для зеленых листовых овощей и еще около 240 га теплиц для цветов и коммерческих растений.



Министерство сообщает, что совместно с ЦАХАЛом реализуется “безопасный логистический коридор”, чтобы обеспечить транспортировку продуктов и скота с юга страны.



Беспрецедентный призыв резервистов ЦАХАЛа затронул работников всей цепочки поставок продуктов питания, и в ответ министерство обратилось к местным властям за помощью в наборе волонтеров для заполнения пробелов, говорится в уведомлении.