



68% стартапов переводят деньги из Израиля – опрос

Новые данные опроса, проведенного Start-Up Nation Central, показывают тревожные тенденции, в которых израильская технологическая отрасль переживает значительные потрясения из-за запланированной правительством правовой реформы. Опрос основан на обсуждениях с 734 руководителями, включая генеральных директоров и инвесторов, представляющих 521 компанию.



Опрос показал, что из-за политической неопределенности 68% стартапов в Израиле начали принимать активные финансовые и юридические меры, которые включают в себя вывод денежных средств из Израиля, вывод компаний за пределы Израиля, перемещение и увольнение сотрудников.



Согласно данным, 67% инвесторов уже занимаются или рассматривают возможность инвестиций в иностранные компании, и что инвестиции за пределами Израиля приобретают все больший вес в стратегии местных инвесторов и фондов. В целом как стартапы, так и инвесторы ожидают, что венчурные инвестиции в США будут расти более существенно и быстро в США, чем в Израиле.



По результатам опроса, подавляющее большинство как инвесторов, так и руководителей технологических компаний считают, что продвижение судебной реформы окажет негативное влияние на отечественную технологическую отрасль. 78% руководителей технологических компаний указали на негативное влияние судебной реформы на деятельность их компаний, а 84% инвесторов заявили, что реформа оказывает негативное влияние на их портфельные компании. 80% инвесторов считают, что ухудшение отношений между Израилем и США также негативно скажется на технологической отрасли.



В рамках активных, экономических и юридических шагов, которые начали предпринимать руководители израильских технологических компаний, опрос показал, что 22% компаний вывели капиталы из Израиля, а 53% вывели более трети своих средств за границу. 19% компаний, участвовавших в опросе, сообщили об увольнении сотрудников. Около 46% сообщили, что уволили 10-30% сотрудников, а еще 28% сообщили, что уволили более 30% сотрудников. 8% компаний начали менять страну регистрации компании, а 20% инвесторов заявили, что компании в их портфеле начали менять страну регистрации компании.



Опрос показал, что подавляющее большинство стартапов планируют сокращение в ближайшем будущем, при этом 76% компаний планируют принять активные меры после реформы. 31% компаний намерены вывести средства из Израиля, 29% компаний планируют переезд в страну регистрации компании. 70% этих компаний сообщают, что они уже предприняли активные шаги по изучению юридических и финансовых последствий такого шага.



“Мы находимся в постоянном контакте как с руководителями компаний, так и с инвесторами, и мы знаем о положении дел, но обычно более анекдотично, в то время как опрос должен предоставить еще один слой, который является более точным и статистическим, чтобы увидеть не только настроение, но и действия на местах, и изображенная картина очень четкая и очень тревожная”, – говорит генеральный директор Start-Up Nation Central Ави Хассон.



Хассон пояснил, что “некоторые действия, которые происходят сейчас, могут быть довольно легко отменены, например, вывод наличных из страны – это делается с помощью телефонного звонка. Но некоторые, такие как изменение места деятельности компании и ее регистрация или переселение сотрудников, потребуют очень много времени для отмены”.



“Мы наблюдаем снижение доверия инвесторов к Израилю и, как следствие, изменение стратегии. Уменьшение масштабов местных инвестиций также заметно среди израильских фондов. Например, TLV Partners недавно объявила о привлечении фонда, но также объявила, что привлеченный фонд будет вкладывать довольно много средств за пределами Израиля – то есть даже израильские инвесторы диверсифицируют свои портфели за пределами страны. Полученная картина неудивительна, но она, безусловно, тревожит, мы видим, как опасения становятся реальностью, а планы – делами”, – добавил эксперт.