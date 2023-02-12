



56 американских экономистов подписали письмо против судебной реформы в Израиле

56 экономистов из ведущих университетов США предупредили в открытом письме в среду, что изменения в судебной системе Израиля, предложенные новым правительством премьер-министра Нетаниягу, будут иметь негативные последствия для экономики.



"Многие израильские экономисты в открытом письме, к которому присоединились и некоторые из нас, выразили опасения, что такая реформа негативно скажется на израильской экономике, ослабив верховенство закона и тем самым двигая Израиль в направлении Венгрии и Польши", - говорится в письме.



В письме отмечается, что подписавшие письмо являются лауреатами Нобелевской премии по экономике; действующими или бывшими президентами Американской экономической ассоциации, Американской финансовой ассоциации и/или Американской ассоциации права и экономики; лауреатами премий Фишера Блэка, Джона Бейтса Кларка и/или Фонда BBVA (одна из крупнейших финансовых организаций в мире); избранными членами Национальной академии наук и/или Американской академии искусств и наук; и/или лица, ранее занимавшими должности главного экономиста Всемирного банка, председателя Совета экономических консультантов или главного экономиста Международного валютного фонда.



"Сильная и независимая судебная система является важнейшей частью системы сдержек и противовесов. Ее подрыв нанесет ущерб не только демократии, но и экономическому процветанию и росту", - сказано в письме.



