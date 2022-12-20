



У 50 тысяч семей в Израиле проблемы при оплате счетов за электричество

В 53 тысячах домохозяйств установлен счетчик с предоплатой, это означает, что у них большие долги, которые они не могли оплатить достаточно долго.

Электрическая компания взимает деньги вперед и отключает электричество, когда они заканчиваются. 20 процентов суммы идет в счет погашения долгов.



Организация “Латет”, самое известное НКО, которое помогает бедным слоям населения, утверждает, что 16.6% должников говорят, что в прошлом году были случаи, когда у них не было достаточно денег, чтобы оплатить электричество, и поэтому электричество было отключено в их доме.



Количество домохозяйств, где установлен такой счетчик возросло вдвое за последние годы. В 2018 году их насчитывалось около 20 тысяч.

Среди них семьи с детьми, старики и другие незащищенные категории.



Неделю назад “Латет” опубликовала отчет, в котором говорится, что 27.7% семей в Израиле находятся ниже черты бедности по сравнению с 24% до кризиса, связанного с пандемией коронавируса.



Доля домохозяйств, которые по своим доходам близки к бедности составляет 20.1% и остается высокой по сравнению с докризисным периодом, когда она составляла 14%.



Согласно отчету, в Израиле в условиях бедности проживает 698 тысяч семей, это 2 627 000 человек, из них 1 176 000 детей.



ККаждый четвертый израильтянин находятся за чертой бедности, еще почти столько же находятся на грани черты бедности.