



5 злотых за 5 минут в очереди: Польский супермаркет платит клиентам

Сеть супермаркетов Kaufland компенсирует слишком долгое ожидание обслуживания. Об этом пишет Polski Obserwator.



Kaufland платит своим клиентам, если они стоят в очереди более 5 минут. За долгое ожидание можно получить скидку на свои покупки в размере 5 злотых.



“Время – это деньги, а именно – 5 злотых. Поэтому мы уважаем ваше время, и если вы стоите в очереди более 5 минут, а не все кассы открыты, вы получите ваучер на 5 злотых для последующих покупок”, – говорится в сообщении магазина.



В одной из местных групп в Facebook пользователь отметил, что за два месяца суммарно получил 30 злотых компенсации в магазине Kaufland за то, что долго ждал на кассе.



Такой акцией можно воспользоваться только в том случае, если не все кассы были открыты в этот момент.