



41% малых предприятий не получали финансовой помощи

В ежегодном кредитном обзоре, проводимом Агентством малого и среднего бизнеса среди 500 предприятий, рассматриваются различные вопросы, в том числе вопросы финансирования и спроса предприятий на кредиты по сравнению с предложением кредитов, предоставляемых им финансирующими сторонами.



В обзоре сравниваются различные характеристики бизнеса, такие как изменение сферы деятельности бизнеса, размер бизнеса, степень, в которой бизнесу необходимо увеличить сумму кредита.



В рамках исследования были изучены потребности бизнеса в получении кредитов или увеличении кредитных лимитов. Данные показывают, что общее количество предприятий, которые нуждались в источниках финансирования и не смогли увеличить источники кредита ни за счет кредита, ни за счет увеличения кредитного лимита, составляет 28%.



Многие предприятия, которые обращались за кредитами в 2022 году, не смогли их получить, и менее половины этих предприятий получили весь запрошенный ими кредит (эти данные относятся только к кредитам, без запроса на увеличение кредитного лимита): около трети предприятий вообще не получили кредит, а 18% получили только часть запрашиваемой суммы кредита (частичный ответ).



Похоже, что в большинстве групп по размеру бизнеса предприятия, которые запросили финансирование в 2022 году, имели больше возможностей для получения этого финансирования по сравнению с их ситуацией в 2021 году. Однако группа малых предприятий, на которых занято до 4 человек, вероятно, испытывает большие трудности с получением финансирования, чем другие предприятия, и кажется, что эта группа испытывает кредитный кризис.



Кредитный кризис у микробизнеса в 2 раза выше, чем у малого бизнеса и в 3,3 раза выше, чем у среднего бизнеса. 37% малых предприятий пострадали от кредитного кризиса и вообще не получили кредит, по сравнению с 18% среди малых предприятий (5-19 сотрудников) и только 11% среди средних предприятий (20 и более сотрудников), которые кредит вообще не получили.



Статистический анализ, проведенный агентством, показал, что кредитный кризис больше ощущается среди малого бизнеса. Вероятность того, что предприятие, нуждающееся в финансировании, не получит его, в 3,41 раза выше, если предприятие, запросившее кредит, является малым предприятием без сотрудников, и в 2,85 раза, если предприятие, запросившее кредит, имеет до четырех сотрудников.



Эта цифра соответствует тенденции, вытекающей из периодических кредитных обзоров, публикуемых агентством малого и среднего бизнеса, из которых можно узнать, что объем кредита для малого бизнеса рос значительно более низкими темпами по сравнению с кредитом для малого и среднего бизнеса. среднего бизнеса, и уж точно по сравнению с кредитом для крупного бизнеса.



Существует связь между изменением масштабов деловой активности и кредитным кризисом. Только 23% предприятий, масштабы деятельности которых увеличились, сообщили о кредитном кризисе. С другой стороны, предприятия, сфера деятельности которых осталась неизменной, сообщили о более высоком уровне кредитного кризиса, 43% из которых сообщили, что они не получили финансирование. Среди предприятий, объем деятельности которых сократился, 36% сообщили о кредитном кризисе.