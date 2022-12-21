



30 тысяч квартир. Одобрен самый большой план жилищного строительств в Гуш-Дане

Комитет по планированию и строительству Тель-Авивского района утвердил сегодня 21 декабря план обновления городской застройки в Холоне, который предусматривает строительство 30 000 единиц жилья, сообщает 12-й канал израильского ТВ.



Это самая большая программа обновления, когда-либо осуществлявшаяся в тель-авивском мегаполисе, и она является частью общей программы, проводимой комитетом по планированию в этом районе.



План, продвигаемый муниципалитетом Холона, затрагивает старые жилые районы города, и в итоге по всему Холону будет построено около 30 тысяч единиц жилья. План фактически адаптирует принципы плана ТАМА 38 к маршруту скоростного трамвая в Холоне и будет применяться даже после истечения срока действия ТАМА 38.



Согласно плану, строительные работы будут сосредоточены в комплексах, которые будут примыкать к станциям скоростного трамвая, которые будут построены в городе, или к станциям метро, расположенным дальше и рядом со станциями Израильских железных дорог. Приоритет был отдан планам сноса и реконструкции, и, насколько это возможно, строительство стараются сосредоточить на центральных улицах.