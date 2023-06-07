



3 правила: Марианна Рейзин о том, как купить квартиру и не разориться

В последнее время в Израиле цены на недвижимость значительно выросли, и кажется, что приобрести свой собственный дом стало невероятно сложно. Однако не стоит отчаиваться! Специалист по недвижимости Марианна Рейзин дает три важных совета, которые помогут вам купить квартиру в Израиле без риска разориться.



Правило 1. Внимательно следите за рынком

Да, цены растут, но даже в этом процессе есть момент, когда важно спохватиться как можно быстрее. Кроме того, не секрет, что своя недвижимость - это всегда выигрыш! Грамотные вложения в квартиру сейчас, не только окупятся, но и принесут значительную прибыль.



Правило 2. Рассматривайте квартиру как инвестицию

Даже если вы не въезжаете в квартиру прямо сейчас – это серьезное вложение, а стоимость недвижимости не в центре в разы ниже. Кроме того, инфраструктура периферии развивается молниеносно.



Правило 3. Обращайте внимание на периферию

Недалеко от центральных районов есть города поменьше. Они быстро развиваются, а цены на жилье в отличие от центра отличаются разительно! Например, один из таких городов - зеленых, быстро развивающихся и благоприятных для жизни - Мигдаль ха-Эмек. Просторный и цветущий город, в 30 км от Хайфы, 10 км от Афулы и 110 км от Тель-Авива. Развитая система транспортного сообщения, красивые виды, приятный контингент, парковки, все необходимые для жизни общественные учреждения.



Посмотрите на некоторые варианты жилья, которые можно найти там.

Квартира + сад



Частный дуплекс

Огромная квартира!

Стиль и уют в одном

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