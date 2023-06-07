3 правила: Марианна Рейзин о том, как купить квартиру и не разориться
В последнее время в Израиле цены на недвижимость значительно выросли, и кажется, что приобрести свой собственный дом стало невероятно сложно. Однако не стоит отчаиваться! Специалист по недвижимости Марианна Рейзин дает три важных совета, которые помогут вам купить квартиру в Израиле без риска разориться.
Правило 1. Внимательно следите за рынком
Да, цены растут, но даже в этом процессе есть момент, когда важно спохватиться как можно быстрее. Кроме того, не секрет, что своя недвижимость - это всегда выигрыш! Грамотные вложения в квартиру сейчас, не только окупятся, но и принесут значительную прибыль.
Правило 2. Рассматривайте квартиру как инвестицию
Даже если вы не въезжаете в квартиру прямо сейчас – это серьезное вложение, а стоимость недвижимости не в центре в разы ниже. Кроме того, инфраструктура периферии развивается молниеносно.
Правило 3. Обращайте внимание на периферию
Недалеко от центральных районов есть города поменьше. Они быстро развиваются, а цены на жилье в отличие от центра отличаются разительно! Например, один из таких городов - зеленых, быстро развивающихся и благоприятных для жизни - Мигдаль ха-Эмек. Просторный и цветущий город, в 30 км от Хайфы, 10 км от Афулы и 110 км от Тель-Авива. Развитая система транспортного сообщения, красивые виды, приятный контингент, парковки, все необходимые для жизни общественные учреждения.
Посмотрите на некоторые варианты жилья, которые можно найти там.
Квартира + садКогда вы войдете в эту квартиру, вас окружит атмосфера тепла и уюта, которая сразу же заставит почувствовать себя как дома! 3 просторные комнаты (около 90 кв.м), просторная, светлая гостиная, мамад, кладовая, парковка. Но настоящая жемчужина этой квартиры — просторная терраса (около 30 кв.м), окружающая вас волшебным видом.
Одним из основных преимуществ этой квартиры - удачное расположение, близкое ко всему, что вам может понадобиться: магазины, парки и общественный транспорт.
Но это еще не все! В комплекте с этой прекрасной квартирой вы получаете и свой личный сад с отдельным входом. Этот уютный зеленый райский уголок полностью ваш!
Приобрести такую квартиру сейчас можно за 1,395,000 шек.
Добро пожаловать в потрясающий мир роскошной жизни, представленный этим просторным дуплексом с 5 комнатами! С его площадью около 110 кв.м, вы найдете место, чтобы реализовать все свои желания и мечты. Вариант балкона открывает возможность наслаждаться свежим воздухом и уникальным видом. Для вашего удобства предусмотрено множество парковочных мест, и благодаря близости к образовательным и религиозным заведениям вы всегда будете находиться в центре всех событий!
Частный дуплекс
Эта квартира, скорее даже напоминающая дом, с легкостью может стать вашей сейчас за 1,165,000 шек.
Огромная квартира!Это просторное жилище с 5 комнатами и площадью около 120 кв. м. В недавно выполненном ремонте использовались современные материалы, придавая квартире свежий и стильный вид. Вас встретит прекрасный сад, идеальное место для отдыха и проведения вечеров с семьей и друзьями. Расположенная в тихом районе, квартира обеспечит вам покой и умиротворение. Родительский блок с выходом в сад добавляет удобство и приватность. Дополнительные преимущества включают мамад (укрепленная комната безопасности), кладовую и парковку, чтобы удовлетворить все ваши потребности. Это идеальное жилье для семейной жизни и наслаждения комфортом в окружении природы!
Стоимость сейчас - 1,290,000 шек.
Стиль и уют в одномКрасивая квартира, 5 комнат, 130 кв.м. Она расположена на первом этаже, что добавляет удобства и легкость доступа. Балкон площадью около 40 кв.м станет идеальным местом для отдыха и проведения времени на свежем воздухе. Родительская комната для вашего личного пространства и комфорта. Дополнительные удобства включают кладовую и парковку для двух автомобилей, а также мамад. Эта квартира сочетает в себе красоту, практичность и комфорт, и является идеальным местом для вашей семьи!
Сейчас стоимость квартиры составляет 1,390,000 шек.
ЛУЧШАЯ ЦЕНА!Великолепная 3-х комнатная квартира, площадью около 70 кв.м, в прекрасном районе! Расположенная на третьем этаже, квартира обеспечивает прекрасные виды и приятное естественное освещение. Великолепный район города, в котором находится эта квартира, предлагает легкий доступ ко всем необходимым удобствам, включая магазины и общественный транспорт и все это за 720, 000 шек.
На всех этапах: от выбора и до полного оформления квартиры (включая вопросы машканты и ее страхования, а также услуги адвоката) вы получите мое полное сопровождение.
Покупка квартиры станет для вас приятным и очень понятным процессом. Тогда и получение ключей будет настоящим праздником!
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